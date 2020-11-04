Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Arro ARR60SRi77

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 15 лет
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мойка для кухни
|Материал
|нержавеющая сталь
|Отверстие для смесителя
|есть
|Клапан-автомат
|нет
|Кол-во основных чаш
|1
|Коландер в комплекте
|нет
|Корзина для посуды в комплекте
|нет
|Расположение крыла
|слева
|Установка
|врезная
|Форма
|прямоугольник
|С крылом
|да
|Угловая
|нет
|Глубина чаши
|180 мм
|Цвет
|хром
|Разделочная доска в комплекте
|нет
|Страна бренда
|Россия
|Длина, см
|60
|Ширина, см
|44
|Высота, см
|18
|Вес, кг
|6
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв