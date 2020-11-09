Цифровой фотоаппарат FujiFilm X-T30 Kit XC15-45mm OIS PZ Silver

Фотокамера X-T30 оснащена множеством новых функций, что делает ее небольшим, но очень эффективным помощником любого фотографа. Она обладает высокой производительностью, используя датчик изображения и процессор 4-го поколения, который, помимо прочего, обеспечивает разрешение 26.1 мегапикселей и высокоскоростную автофокусировку. Кроме того, пиксели фазовой детекции теперь расположены по всему полю кадру (прибл. 100%). Другие дополнительные возможности включают в себя джойстик АФ для легкого смещения точки фокусировки, новую интуитивную сенсорную панель с улучшенным откликом и более совершенную конструкцию корпуса камеры, которую легко держать в руке даже при установленном крупном объективе, что делает процесс съемки очень удобным. Алгоритм автофокусировки был улучшен по сравнению с тем, который используется в камере FUJIFILM X-T3, чтобы добиться еще более высокой точности слежения в режиме автофокусировки. Это включает в себя повышенную точность распознавания лиц/глаз и внедрение функции выбора лица для обеспечения приоритетной автофокусировки на выбранном объекте съемки. Усовершенствованные характеристики автофокусировки доступны не только для фото режима, но и во время видеосъемки. Улучшенная стабильность экспозиции при автофокусировке лица/глаз и распознавании лиц в режиме AF-C (следящая автофокусировка) повышает удобство использования камеры. Производительность видеосъемки также была увеличена, обеспечивая запись звука с высоким разрешением, а также плавную запись видео с параметрами 4K/30P. В результате вышеупомянутых изменений фотокамера представляет интерес для широкого круга пользователей, от профессиональных фотографов до начинающих, так как она обладает возможностью делать снимки самого высокого качества вне зависимости от опыта фотографа.
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