Омолаживающая сыворотка с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Serum

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|восстанавливащий, подтягивающий, укрепляющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Key 24K Gold Premium First Serum
|Применение
|нанести сыворотку на очищенную и тонизированную кожу лица легкими поглаживающими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|аденозин, эпидермальный фактор роста, экстракт жимолости, экстракт винограда, экстракт томата
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