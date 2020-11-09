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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица Laneige Интенсивная увлажняющая эссенция Laneige Water Bank Moisture Essence

Интенсивная увлажняющая эссенция Laneige Water Bank Moisture Essence

Артикул: 228428
Интенсивная увлажняющая эссенция Laneige Water Bank Moisture Essence
2 260 руб. 
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+ 85 КэтКоинов
Артикул: 228428
В наличии
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БрендLaneige
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыэкстракт брюссельской капусты, экстракт артишока, экстракт фасоли лима, экстракт кресс-салата
Возрастной диапазонот 30
КоллекцияLaneige Water Bank Moisture Essence
Применениенанести эссенцию на очищенную и тонизированную кожу
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованиявосстанавливающий, омолаживающий, питающий, антивозрастной, регенерирующий, увлажняющий
Увлажняющая эссенция идеальна для ухода за кожей в условиях сильного перепада температур, воздействие которых крайне негативно сказывается на коже, она теряет не только влагу, но и необходимые питательные вещества и минералы, появляются шелушения и раздражения


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Самовывоз невозможен
Интенсивная увлажняющая эссенция Laneige Water Bank Moisture Essence - по цене 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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