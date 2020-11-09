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Гель для душа слива The Saem Touch On Body Plum Body Wash 300мл

Артикул: 227331
Гель для душа слива The Saem Touch On Body Plum Body Wash 300мл
850 руб. 
1 140 руб. 

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770 руб. 

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Артикул: 227331
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараГели для ванны и душа
Тип средствагель для душа
Эффект от использованияочищающий, питающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem Touch On Body Plum Body Wash
Применениевспеньте средство при помощи мочалки, промассируйте кожу тела. После смойте пену теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентыэкстракт западной сливы, экстракт западной груши, экстракт киви, экстракт виноградных косточек, экстракт ананаса, экстракт земляники, масло оливы
Гель для душа укрепляет кожу, питает и увлажняет, препятствует возникновению шелушения кожи, увеличивает эластичность и защищает кожу. Средство обладает гипоаллергенной формулой, создает пышную пену, очищает кожу от ежедневных загрязнений


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Самовывоз невозможен
Гель для душа слива The Saem Touch On Body Plum Body Wash 300мл - купить по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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