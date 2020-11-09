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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Эмульсия для лица с муцином улитки Deoproce Snail Galac Revital Emulsion 130мл

Эмульсия для лица с муцином улитки Deoproce Snail Galac Revital Emulsion 130мл

Артикул: 225410
Эмульсия для лица с муцином улитки Deoproce Snail Galac Revital Emulsion 130мл
1 530 руб. 
2 040 руб. 

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Артикул: 225410
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияомолаживающий, восстанавливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Snail Galac Revital Emulsion
Применениена очищенную и тонизированную кожу лица нанести эмульсию легкими поглаживающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл130 мл
Активные компонентымуцин улитки, Galactomyces, Volufiline
Эмульсия для лица с муцином улитки обеспечивает бережный уход за кожей лица, предназначена для восстановления клеток кожи. Средство с экстрактом улитки, а также ферментированным экстрактом Galactomyces (Галактомикис) подходит для всех типов кожи, но особенно рекомендуется для жирной, проблемной кожи, кожи с расширенными порами, пигментированной и тусклой кожи.


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Самовывоз невозможен
Эмульсия для лица с муцином улитки Deoproce Snail Galac Revital Emulsion 130мл - купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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