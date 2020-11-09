Мезороллер AYOUME Gold Roller - 0.25

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|Бренд
|AYOUME
|Тип товара
|Специальное средство для лица
|Тип средства
|мезороллер
|Тип кожи
|чувствительная
|Эффект от использования
|оздоравливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|AYOUME Gold Roller
|Применение
|мезороллеры для тела используются при проведении антицеллюлитных программ, для удаления рубцов, шрамов, растяжек, стимуляции регенерирующих способностей. Для достижения наиболее оптимального результата от проведенных процедур с мезороллером для тела используют специальные сыворотки и ампульные средства. Эффективность от проведения процедур с использованием мезороллера для тела при устранении растяжек и целлюлита (любой стадии) проявляется после 4-5 процедуры.
|Страна бренда
|Южная Корея
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