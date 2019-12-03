Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|освежающий, увлажняющий, успокаивающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream
|Применение
|небольшое количество крема нанесите на кожу на последнем этапе ухода за кожей
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Активные компоненты
|экстракт новозеландского льна
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03.12.2019
Крем бесподобный! очень многое пробовала из корейской косметики, на данный момент, этот крем - лучший. Моя кожа жирная, склонна к воспалениям, очень опасалась им пользоваться летом, но оказалось, что зря. Крем очень легкий, с нежным запахом, хорошо впитывается, он оздоравливает кожу, никакого жирного блеска, никаких воспалений.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!