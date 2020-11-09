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Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы Hiper Внешний аккумулятор HIPER SPX20000 Li-Pol 20000mAh 3A+3A+3A 2xUSB 1xType-C белый

Внешний аккумулятор HIPER SPX20000 Li-Pol 20000mAh 3A+3A+3A 2xUSB 1xType-C белый

Артикул: 223742
  • Внешний аккумулятор HIPER SPX20000 Li-Pol 20000mAh 3A+3A+3A 2xUSB 1xType-C белый - фото 1
  • Внешний аккумулятор HIPER SPX20000 Li-Pol 20000mAh 3A+3A+3A 2xUSB 1xType-C белый - фото 2
  • Внешний аккумулятор HIPER SPX20000 Li-Pol 20000mAh 3A+3A+3A 2xUSB 1xType-C белый - фото 3
Внешний аккумулятор HIPER SPX20000 Li-Pol 20000mAh 3A+3A+3A 2xUSB 1xType-C белый - фото 1
Внешний аккумулятор HIPER SPX20000 Li-Pol 20000mAh 3A+3A+3A 2xUSB 1xType-C белый - фото 2
Внешний аккумулятор HIPER SPX20000 Li-Pol 20000mAh 3A+3A+3A 2xUSB 1xType-C белый - фото 3
2 080 руб. 
2 990 руб. 
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Артикул: 223742
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHiper
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh20000
Одновременная зарядка двух устройствда
Зарядка ноутбуковда
Макс. выходной ток, А3
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветбелый
Вес, г388
Размеры, мм71.5x162.8x21
Внешний аккумулятор Hiper SPX20000 предназначен для портативной зарядки телефонов, смартфонов и планшетов. Он имеет защиту от повышения температуры и короткого замыкания. Наличие трех портов USB позволяет заряжать одновременно до трех устройств с максимальной выходной силой тока 3 А.


Теги товара: На 20000 mAh, Белые.


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Внешний аккумулятор HIPER SPX20000 Li-Pol 20000mAh 3A+3A+3A 2xUSB 1xType-C белый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2080 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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