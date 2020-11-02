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Леггинсы для похудения Bradex Body Shaper (XXXL) (HOT SHAPERS)

Артикул: 98197
  • Леггинсы для похудения Bradex Body Shaper (XXXL) (HOT SHAPERS) - фото 1
  • Леггинсы для похудения Bradex Body Shaper (XXXL) (HOT SHAPERS) - фото 2
  • Леггинсы для похудения Bradex Body Shaper (XXXL) (HOT SHAPERS) - фото 3
Леггинсы для похудения Bradex Body Shaper (XXXL) (HOT SHAPERS) - фото 1
Леггинсы для похудения Bradex Body Shaper (XXXL) (HOT SHAPERS) - фото 2
Леггинсы для похудения Bradex Body Shaper (XXXL) (HOT SHAPERS) - фото 3
1 080 руб. 
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Артикул: 98197
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товаралеггинсы для похудения
Материалнеопрен
РазмерXXXL
Цветчерный

В леггинсах BODY SHAPER у вас появится возможность в кратчайшие сроки уменьшить вес и добиться желаемых форм: талии, ног, ягодиц, бедер.

Леггинсы с завышенной талией выполнены из неопрена, это современный качественный и безопасный материал, приятный на ощупь. Принцип действия основан на активном потоотделении, что способствует снижению веса, приданию телу желаемых форм, выведению токсичных веществ из организма, и как следствие - оздоровительный эффект для всего организма. Плотное прилегание материала леггинсов к телу создает эффект парилки в бане, неопрен не пропускает запах, влагу. Вы можете носить леггинсы для похудения BODY SHAPER как верхнюю одежду, так и под верхнюю одежду. В любом случае, никто из окружающих не заметит ни посторонний запах, ни влагу на одежде.

Не обязательно идти в спортзал, достаточно заниматься обычными домашними делами, при этом активно худея. Леггинсам не требуется деликатная стирка. Пот, впитывающийся в материал, не проникает на одежду, так как пористая ткань не пропускает влагу.Для тела леггинсы очень приятны, они не имеют швов и приятны для кожи.



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Самовывоз невозможен
Леггинсы для похудения Bradex Body Shaper (XXXL) (HOT SHAPERS) - по цене 1080 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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