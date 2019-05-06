Мини массажер для подбородка Gezatone AMG617

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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для ухода за кожей лица
|Назначение
|для мышц подбородка
|Производство
|Тайвань
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Высота, см
|16.6
|Длина, см
|19.4
|Ширина, см
|6.4
|Вес, кг
|0.22
Массажер Gezatone Amg617 предназначен для тренировки мышц подбородка и шеи с целью подтяжки мышечных и кожных тканей. Имеет простое строение, три сменные пружины для регулировки нагрузки. Тренировка занимает всего 5 минут в день и не требует специально подготовки.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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06.05.2019
Хорошая штука))