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Эспандер Pro-Supra Цепочка 1044(H)

Артикул: 81106
  • Эспандер Pro-Supra «Цепочка» 1044(H) - фото 1
  • Эспандер Pro-Supra «Цепочка» 1044(H) - фото 2
Эспандер Pro-Supra «Цепочка» 1044(H) - фото 1
Эспандер Pro-Supra «Цепочка» 1044(H) - фото 2
710 руб. 
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Артикул: 81106
В наличии
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БрендPro-Supra
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.05

Эспандер Pro-Supra «Цепочка» 1044(H) предназначен для тренировки различных групп мышц. Применяется для занятий фитнесом, аэробикой, легкий и эластичный. Данная модель обеспечивает высокую степень нагрузки.

Особенности:

  • Нагрузка - Heavy (сильная);
  • Цвет - синий;
  • .

Комплектация:

  • Эспандер Pro-Supra «Цепочка» 1044(H);
  • Упаковка.


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Эспандер Pro-Supra Цепочка 1044(H) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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