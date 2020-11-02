Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский валик (красный), Кузнецова, для поясницы представляет собой массажный валик, действие которого основано на соприкосновении острых игл с поверхностью кожи. Интенсивность нажима обеспечивается весом собственного тела. Благодаря действию аппликатора, улучшается кровоснабжение тканей и органов, усиливается интенсивность обменных процессов, эффективнее выводятся токсины. Магнитные вставки в центре аппликаторного модуля усиливают лечебный эффект аппликатора Кортин-медтехника Тибетский валик за счет наличия постоянного магнитного поля.

Массажер иппликатор Тибетский Валик для поясницы красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.