Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон Nokia 230 DS White Silver

(1)
Артикул: 73964
  • Мобильный телефон Nokia 230 DS White - фото 1
  • Мобильный телефон Nokia 230 DS White - фото 2
  • Мобильный телефон Nokia 230 DS White - фото 3
Мобильный телефон Nokia 230 DS White - фото 1
Мобильный телефон Nokia 230 DS White - фото 2
Мобильный телефон Nokia 230 DS White - фото 3
3 810 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73964
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендNokia
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыобычная
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора1200 мАч
Диагональ экрана, дюйм2.8
Камера, МП2
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветбелый
Вес, кг0.092
ПроизводствоВьетнам
Диагональ экрана - 2.8 дюйм. дюйм. Разрешение экрана - 320x240. Емкость аккумулятора - 1200 мАч


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


27.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Тихо умер мой "сименс" верой и правдой служивший около 10 лет. Долго выбирала ему замену. Остановилась на этой модели нокиа 230 Цвет -белый.Выглядит очень нарядно. Трубка большая, почти как смартфон. Шрифт крупный. Кнопки удобно нажимать. Шрифт на кнопках русский и английский алфавит. Удобно для отправления смс. т.к. мне нужны оба языка. Есть интернет. С музыкой и мелодиями еще не разобралась. Стильный телефон. На экране внизу отображаются три функции: 1."перейти" там быстрый выход - камера, фонарик, громкость и тому подобное, 2. меню 3. селфи ( для тех кто делает это постоянно кнопка выведена сразу на экран))

Недостатки:
Оказалось что смс оформляются в виде чата .И оказалось что шрифт в смсках белый на голубом фоне .Трудно разглядеть что написано, Если есть проблемы со зрением, то это минус. Не нашла архив отправленных смс (хотела перечитать свою).

Комментарий:
В общем неплохой телефон. Ничего лишнего.

Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Nokia 230 DS White Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...