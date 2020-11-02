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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX90

Артикул: 45446
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX90 - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX90 - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX90 - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX90 - фото 2
38 965 руб. 
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+ 97 КэтКоинов
Артикул: 45446
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс18.2
Физический размер матрицы1/2,3 дюйма
Тип матрицыBSI CMOS
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)23-690 мм
ДиафрагмаF3.5-F6.4
Zoom оптический30x
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Тип дисплеяЖК, поворотный
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Wi-Fiесть
GPSесть
Влагозащитанет
Элементы питанияаккумулятор
Вес, кг0.22
Sony DSC-HX90 – компактный цифровой фотоаппарат с 30-кратным оптическим зумом, который благодаря небольшим размерам, малому весу и простоте использования придется по душе путешественнику, не любящему тратить много времени на сложные настройки. Объектив от легендарной компании ZEISS позволяет добиваться безупречно четких и резких изображений на всем диапазоне фокусных расстояний. Благодаря 18,2-мегапиксельной матрице Exmor R CMOS, улавливающей больше света, можно добиться поразительной детализации в каждом снимке. Процессор изображений BIONZ X гарантирует реалистичное воспроизведение деталей, цветов и оттенков с минимальным уровнем искажения и шумов. Все варианты управления и работы с камерой удобны и интуитивно понятны, поэтому съемка при любых обстоятельствах превращается в настоящее удовольствие. Разработчики предусмотрели возможность назначать ручной фокус, пошаговый зум и другие функции на кольцо управления. Кроме того, надежная рукоятка удобно ложится в руку и обеспечивает устойчивость камеры при съемке. Улучшенный алгоритм пространственного распознавания объектов позволяет ускорить работу систему автофокуса за счет более точного механизма управления приводом объектива. Владелец может с легкостью запечатлеть в кадре даже трудноуловимые мимолетные мгновения. Встроенная поддержка NFC/Wi-Fi обеспечивает удобную передачу фотографий и видеороликов с камеры на другие мобильные устройства. Для установки соединения достаточно лишь приложить мобильное устройство к корпусу камеры.


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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX90 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 38965 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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