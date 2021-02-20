Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211

Часы «Колибри» - настоящее чудо своими руками, оригинальное украшение интерьера. Особое очарование яркие стразы придают рисунку – вышивке. Алмазные картины сравнительно просты в изготовлении. Необходимо снять защитный слой с клеевой основы, и с помощью карандаша-стилуса приклеить стразы по номеру и цвету.

В готовую картинку вставьте часовой механизм.

В наборе:

- картинка с клейкой основой;

- стразы (1500+);

- карандаш;

- тарелочка;

- часовой механизм.

Упаковка: коробка с европодвесом.

Процесс выкладки довольно скрупулезный, нуждается в точности движений и внимательности, что помогает развить усидчивость, концентрацию и творческий подход у юных художников. За счет прочности материала часы не порвутся и будут радовать своей красотой долгое время.

Часы вы можете поставить в детской на видное место, или вручить близкому человеку в качестве подарка.

Творите с удовольствием! Соберите всю коллекцию!