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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пилинги для лица 3W Clinic Осветляющий пилинг-гель с коллагеном 3W Clinic Collagen Whitening Peeling Gel

Осветляющий пилинг-гель с коллагеном 3W Clinic Collagen Whitening Peeling Gel

Артикул: 228473
  • Осветляющий пилинг-гель с коллагеном 3W Clinic Collagen Whitening Peeling Gel - фото 1
  • Осветляющий пилинг-гель с коллагеном 3W Clinic Collagen Whitening Peeling Gel - фото 2
Осветляющий пилинг-гель с коллагеном 3W Clinic Collagen Whitening Peeling Gel - фото 1
Осветляющий пилинг-гель с коллагеном 3W Clinic Collagen Whitening Peeling Gel - фото 2
710 руб. 
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Артикул: 228473
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараПилинги и скрабы для лица
Тип средствапилинг для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияочищающий, осветляющий, отшелушивающий
Коллекция3W Clinic Collagen Whitening Peeling Gel
Применениенанести гель сухими руками на сухую кожу лица, помассировать 2-3 минуты до появления катышков, затем смыть теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл180 мл
Активные компонентыгидролизованный коллаген, ниацинамид, экстракт папайи, экстракт алоэ
Осветляющий пилинг-гель 3W CLINIC Collagen Whitening Peeling Gel эффективно растворяет и отшелушивает роговой слой отмерших клеток с поверхности кожи, мягко полирует ее, активизирует микроциркуляцию крови, ускоряет обновление клеток, обеспечивает кристальную чистоту и здоровое сияние кожи.


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Осветляющий пилинг-гель с коллагеном 3W Clinic Collagen Whitening Peeling Gel - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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