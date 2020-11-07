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Молочный тоник для сияния и питания кожи лица Secret Key Milk Brightening Toner

Артикул: 228445
Молочный тоник для сияния и питания кожи лица Secret Key Milk Brightening Toner
440 руб. 
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Артикул: 228445
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентымолочные протеины, дрожжевой грибок галактомисис, альфа гидроксильные кислоты, комплекс целебных растений
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Milk Brightening Toner
Не содержитбез парабенов, без сульфатов, без спирта
Объем, мл248 мл
Полдля всех
Применениепредварительно очистите кожу с помощью скраба или средства для умывания. Нанесите немного тонера на ватный диск и протрите им лицо массажными движениями. После того, как он полностью впитается, можете продолжать нанесение макияжа.
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватоник для лица
Эффект от использованияпитающий
Secret Key Milk Brightening Toner — это молочный тонер для лица с осветляющим эффектом. Он эффективно очищает кожу от омертвевших клеток, увлажняет, придаёт ей свежесть и здоровый вид. Тонер мягко воздействует на верхние слои кожи, активно удаляя загрязнения и способствуя проникновению кислорода в клетки. В отличие от европейского тоника, который используется на завершающем этапе очищения кожи, тонер — это первый этап после умывания, который играет роль экспресс-увлажнителя. Тонер представляет собой жидкость лёгкой консистенции, которая активно впитывается в кожу, защищая её от потери влаги и нормализуя гидробаланс.


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Молочный тоник для сияния и питания кожи лица Secret Key Milk Brightening Toner - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
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