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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Набор патчей с экстрактом муцина улитки для век The Saem Gold Snail Eye Gel Patch Set 60шт

Набор патчей с экстрактом муцина улитки для век The Saem Gold Snail Eye Gel Patch Set 60шт

Артикул: 227570
  • Набор патчей с экстрактом муцина улитки для век The Saem Gold Snail Eye Gel Patch Set 60шт - фото 1
  • Набор патчей с экстрактом муцина улитки для век The Saem Gold Snail Eye Gel Patch Set 60шт - фото 2
Набор патчей с экстрактом муцина улитки для век The Saem Gold Snail Eye Gel Patch Set 60шт - фото 1
Набор патчей с экстрактом муцина улитки для век The Saem Gold Snail Eye Gel Patch Set 60шт - фото 2
2 770 руб. 
3 700 руб. 

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Артикул: 227570
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и маски для кожи вокруг глаз
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Тип кожичувствительная
Эффект от использованияомолаживающий, подтягивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Gold Snail Eye Gel Patch Set
Применениеналожите патчи на нижнее веко (предварительно очистив кожу). Через 25-30 минут снимите патчи. Легкими движениями остатки средства в кожу.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл60 шт.
Активные компонентыэкстракт муцина улитки, коллоидное золото
Набор гидрогелевых патчей с экстрактом муцина улитки и коллоидным золотом . Омолаживает кожу, подтягивает ее и делает упругой, разглаживает морщины, осветляет темные круги и уменьшает мешки под глазами.


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Набор патчей с экстрактом муцина улитки для век The Saem Gold Snail Eye Gel Patch Set 60шт - стоимость товара 2770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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