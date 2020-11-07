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Лосьон для тела The Saem Urban Delight Body Lotion Citron 400мл

Артикул: 227490
Лосьон для тела The Saem Urban Delight Body Lotion Citron 400мл
1 200 руб. 
1 600 руб. 

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Артикул: 227490
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Активные компонентыманго баттер, масло ши, грейпфрута кожуры эфирное масло, бергамот эфирное масло
КоллекцияThe Saem Urban Delight Body Lotion Citron
Объем, мл400 Мл
Применениенебольшое количество лосьона нанести на слегка влажное тело. Мягкими движениями разнести по всему телу от кончиков рук и ног к середине тела
Страна бренда Южная Корея
Тип средствалосьон для тела
Эффект от использованияувлажняющий, выравнивающий
Лосьон для тела Urban Delight Body Lotion придаст коже бархатистость, внутренне свечение и молодость. Ежедневное использование позволит питательным веществам избавить дерму от дефицита влаги, и выровняют рельеф кожи.


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Самовывоз невозможен
Лосьон для тела The Saem Urban Delight Body Lotion Citron 400мл - стоимость товара 1200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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