8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пилинг для ног The Saem Dear My Foot Power Peeling 40мл*2

Артикул: 224942
Пилинг для ног The Saem Dear My Foot Power Peeling 40мл*2
590 руб. 
790 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

540 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224942
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараПилинги и скрабы для ног
Тип средстваносочки-пилинг для ног
Тип коживсе типы кожи
Эффект от использованияотшелушивающий, смягчающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Dear My Foot Power Peeling
Применениеразрезать носочки по линии и надеть на чистые сухие ноги, через 1-1,5 часа носочки снять и ополоснуть ноги. В течение последующих дней не использовать пемзу или другие механические средства отшелушивания кожи
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл2 x 40 мл
Активные компонентыAHA и BHA кислоты, экстракт сосны, экстракт кипариса, масло арганы, масло оливы
Состав набораносочки, 1 пара
Носочки-пилинг Dear My Foot Power Peeling – прекрасное средство профилактики огрубения кожи стоп, помогает сохранить ее мягкой, гладкой, нежной. Кроме того, средство позволяет значительно улучшить состояние уже сухой и огрубевшей кожи, вернуть ей гладкость и упругость. В составе эссенции, которой пропитаны носочки, комплекс мощных компонентов, которые при этом воздействуют на кожу очень деликатно, помогают безболезненно обновить кожу. Процесс отшелушивания начинается примерно на 3-4 день, а полное обновление происходит примерно за 1,5-2 недели.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пилинг для ног The Saem Dear My Foot Power Peeling 40мл*2 - стоимость товара 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...