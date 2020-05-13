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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream 60мл

Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream 60мл

(1)
Артикул: 224497
  • Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream 60мл - фото 1
  • Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream 60мл - фото 2
  • Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream 60мл - фото 3
Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream 60мл - фото 1
Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream 60мл - фото 2
Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream 60мл - фото 3
2 110 руб. 
2 820 руб. 

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Артикул: 224497
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, разглаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream
Применениенанесите небольшое количество средства на кожу лица мягкими, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна, экстракт листьев Харакеке
Интенсивный глубоко увлажняющий крем предотвращает потерю влаги, восполняет запас питательных веществ, укрепляет защитный барьер. Содержит 49% экстракта корня Харакеке, что позволяет усилить увлажняющий эффект кожи. Экстракт листьев Харакеке сохраняет влагу между слоями кожи, а масло семян Харакеке восстанавливает гладкость и нежность эпидермиса. Линия обладает успокаивающим, седативным, питательным эффектом, смягчает, увлажняет и минерализует кожу. Эффективно придает коже гладкость.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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13.05.2020
Достоинства:
Довольно плотная текстура крема. Больше подойдет для использования в осенне-зимний период и дамам с сухой кожей лица. Приятный запах. Экономичен, наносится и впитывается хорошо. Отлично увлажняет и питает сухую кожу. Подходит под макияж.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень рекомендую не лето!

Самовывоз невозможен
Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream 60мл - стоимость товара 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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