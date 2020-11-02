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Лампа Биксенон Maxlux Н4 (4300К) HL

Артикул: 109057
Лампа Биксенон Maxlux Н4 (4300К) HL
1 093 руб. 
1 490 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109057
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMaxLux
Тип товараЛампа
Мощность, Вт35
ЦокольН4
Длина, см20
Ресурс часов3000
Ширина, см11
Высота, см7
Вес, кг0.06
Ксеноновая лампа. Для внешних световых приборов автомобилей. Яркий свет, евростандарт (4300К), высокая яркость и вибростойкость.


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Лампа Биксенон Maxlux Н4 (4300К) HL - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1093 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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