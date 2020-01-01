1 или 2 раза в неделю наносить на влажную кожу массажными движениями. Тщательно смыть а через час – питательный крем выдавите содержимое пакетика и нанесите на лицо массирующими движениями. особое внимание уделите Т-зоне. Потом тщательно смойте средство теплой водой затем мягкой стороной. Не требует смывания затем тщательно промойте теплой водой затем тщательно смыть водой. Использовать1-2 раза в неделю затем тщательно смыть водой. Использовать1-2 раза в неделю Нанести небольшое количество скраба на предварительно очищенную влажную кожу лица избегая контура глаз. Тщательно смыть водой избегая области вокруг глаз и губ избегая области вокруг глаз и губ. Аккуратно массируйте кожу 1-2 минуты избегая области вокруг глаз. Мягко помассировать и тщательно смыть. Использовать 1-2 раза в неделю. избегая области вокруг глаз. Мягко помассировать и тщательно смыть. Использовать 2-3 раза в неделю. избегая попадания в глаза и рот избегая попадания на губы и в глаза исключая область вокруг глаз и губ. В течение 3-5 мин мягкими круговым движениями массировать кожу от середины лба к вискам и от середины подбородка к мочкам ушей. Смыть средство теплой водой. Нанести Крем увлажняющий с морскими экстрактами используйте скраб после снятия макияжа. Распределите скраб по массажным линиям легкими массирующими движениями нанести на влажную кожу лица мягко протрите чистую кожу лица сначала рельефной стороной пилинг-салфетки нанесите на чистую чуть влажную кожу лица массажными движениями. Оставьте на 1-2 минуты для более глубокого проникновения. нанесите небольшое количество скраба на влажную кожу нанесите небольшое количество скраба на влажную кожу массирующими движениями (1-2 минуты). Затем смойте теплой водой. Применяйте 1-2 раза в неделю нанесите скраб на тело после очищения водой. Плавными круговыми движениями помассируйте кожу в течение нескольких минут. Смойте водой частицы абразива нанести на влажную нанести на влажную кожу нанести небольшое количество скраба на предварительно очищенную влажную кожу лица нанести средство на влажную кожу лица нанести средство на очищенную от макияжа кожу лица наносите 2-3 раза в неделю на влажную кожу легкими массирующими движениями. Тщательно смойте нежно помассируйте области декольте и спины. Легкими круговыми движениями подушечек пальцев массировать кожу 1-2 минуты особое внимание уделяя T-зоне и проблемным участкам оставить на лице на пять минут очистить и слегка увлажнить кожу очищенную кожу лица перед использованием слегка встряхните пакет и откройте его. Нанесите на влажное лицо помассировать помассировать в течение 1-3 минут помассировать легкими круговыми движениями и смыть большим количеством воды после очищения кожи после смыть теплой водой распределить круговыми массажными круговыми движениями рекомендуется использовать два раза в неделю после обычно используемых очищающих средств. Нанести скраб на лицо скраб нанести тонким слоем на кожу слегка помассируйте смойте смойте скраб теплой водой. Рекомендуется применять 2 раза в неделю смыть водой соответствующий типу кожи. умыться теплой водой