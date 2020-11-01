Акк.поворотный многофункциональный инструмент Bosch GRO 10,8 V-LI (0.601.9C5.001)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Многофункциональный инструмент
|Вес, кг
|3.94
|Возможности
|регулировка частоты вращения, блокировка кнопки включения, фиксация шпинделя, защита от перегрузок, подсветка
|Дополнительная рукоятка
|нет
|Кейс в комплекте
|есть
|Макс. частота вращения диска
|35000 об./мин.
|Тип машины
|гравер
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