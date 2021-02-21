Песок для лепки кинетический ЮНЛАНДИЯ, изумрудный, 500г, 2 формочки, ведерко

Не рассыпается и не высыхает. Отлично лепится и держит форму. Не прилипает к рукам. Не токсичен. Продается в пластиковом ведерке с 2 формочками для лепки. Компактен в хранении - уменьшается в объеме при собирании в форму или контейнер. Цвет - изумрудный. Вес - 500 г. Предназначен для детей старше 3-х лет.

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