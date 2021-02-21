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Если нарисовать картину, затем добавить воду и растушевать кистью, то можно получить прекрасную акварель. Высокая светостойкость цветов. Ударопрочный грифель. Аксессуары в комплекте. Деревянная коробка. В упаковке: 48 штук.

Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 48 цв, дерев. коробка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.