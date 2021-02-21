Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 48 цв, дерев. коробка

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Faber-Castell
|Тип товара
Если нарисовать картину, затем добавить воду и растушевать кистью, то можно получить прекрасную акварель. Высокая светостойкость цветов. Ударопрочный грифель. Аксессуары в комплекте. Деревянная коробка. В упаковке: 48 штук.
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