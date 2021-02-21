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Наручные часы Diesel DZ1900

Артикул: 308125
Наручные часы Diesel DZ1900
5 330 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308125
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция DZ19
filter_noneТовар входит в коллекцию DZ19

Коллекция DZ19

БрендDiesel
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Италия
Модельный рядCrusher
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременьсиликоновый ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь/пластик
Отображение временицифровое
Цифрыарабские
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, будильник, индикация даты и дня недели, календарь
Прочеедиаметр 46 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребристый/красный
Цвет циферблатачерный
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер, будильник. Отображение даты: число, месяц, год, день недели. Подсветка дисплея.


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Наручные часы Diesel DZ1900 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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