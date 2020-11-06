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Бур DEWALT DT9645-QZ SDS+ INDUSTRIAL, 10 х 210мм

Артикул: 228657
  • Бур DEWALT DT9645-QZ SDS+ INDUSTRIAL, 10 х 210мм - фото 1
  • Бур DEWALT DT9645-QZ SDS+ INDUSTRIAL, 10 х 210мм - фото 2
Бур DEWALT DT9645-QZ SDS+ INDUSTRIAL, 10 х 210мм - фото 1
Бур DEWALT DT9645-QZ SDS+ INDUSTRIAL, 10 х 210мм - фото 2
190 руб. 
290 руб. 
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Артикул: 228657
В наличии
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БрендDeWalt
Тип товараБур
Дополнительнотип хвостовика - SDS+
Назначениедля бетона, для кирпича
Размеры, мм10х210
Бур DT9645-QZ является сменным элементом для перфораторов, имеющих тип патрона SDS+. Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность. Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте.


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Бур DEWALT DT9645-QZ SDS+ INDUSTRIAL, 10 х 210мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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