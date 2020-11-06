8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Secret Key Восстанавливающая эмульсия с экстрактом слизи улитки Secret Key Snail Repairing Emulsion

Восстанавливающая эмульсия с экстрактом слизи улитки Secret Key Snail Repairing Emulsion

Артикул: 228366
  • Восстанавливающая эмульсия с экстрактом слизи улитки Secret Key Snail Repairing Emulsion - фото 1
  • Восстанавливающая эмульсия с экстрактом слизи улитки Secret Key Snail Repairing Emulsion - фото 2
Восстанавливающая эмульсия с экстрактом слизи улитки Secret Key Snail Repairing Emulsion - фото 1
Восстанавливающая эмульсия с экстрактом слизи улитки Secret Key Snail Repairing Emulsion - фото 2
570 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228366
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSecret Key
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля всех
Эффект от использованиявосстанавливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Snail Repairing Emulsion
Применениенанести на чистую тонизированную кожу и равномерно распределить
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт слизи улитки, масло жожоба, масло ши, бета-глюкан
Эмульсия с легкой, нежной текстурой предназначена для сухой, склонной к раздражениям и чувствительной кожи. Увлажняя и успокаивая кожу, эмульсия дарит ей невероятное чувство комфорта, способствует устранению шелушений, уменьшает покраснения.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Восстанавливающая эмульсия с экстрактом слизи улитки Secret Key Snail Repairing Emulsion - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...