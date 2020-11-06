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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела The Saem Спрей парфюмированый The Saem Any Perfume Deodorant Spray Cotton Breeze 100мл

Спрей парфюмированый The Saem Any Perfume Deodorant Spray Cotton Breeze 100мл

Артикул: 227864
Спрей парфюмированый The Saem Any Perfume Deodorant Spray Cotton Breeze 100мл
520 руб. 
700 руб. 

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Артикул: 227864
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средстваспрей для тела
Полдля всех
Эффект от использованияароматизирующий
КоллекцияThe Saem Any Perfume Deodorant Spray
Применениераспылить на чистую кожу с расстояния 15 см и распределить ладонями похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентырастительные экстракты
Парфюмированый спрей-дезодорант на основе растительных экстрактов в считанные секунды окутает приятным ароматом, поднимет настроение, взбодрит утром и снимет усталость после трудного дня. Спрей имеет гипоаллергенную формулу, не вызывает раздражений, ухаживает за кожей и защищает ее от агрессивного воздействия окружающей среды.


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Спрей парфюмированый The Saem Any Perfume Deodorant Spray Cotton Breeze 100мл – стоимость товара 520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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