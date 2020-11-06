Набор уходовый антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Skin Care 2 Set

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Наборы для ухода за лицом
|Тип средства
|набор для ухода за лицом
|Тип кожи
|возрастная
|Эффект от использования
|омолаживающий, укрепляющий, разглаживающий, осветляющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Skin Care
|Применение
|после очищения кожи протереть лицо ватным диском, смоченным тонером, нанести эмульсию, затем крем. Применять для дневного и ночного ухода.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|150+150+30 мл
|Активные компоненты
|экстракт слизи улитки, коллаген, аденозин, гиалуроновая кислота, комплекс ягодных экстрактов, комплекс фруктовых экстрактов, комплекс лекарственных экстрактов
|Состав набора
|тонер, эмульсия, крем
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв