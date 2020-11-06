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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Лосьоны для тела The Saem Лосьон для тела мятный The Saem Touch On Body Water Mint Body Lotion 300мл

Лосьон для тела мятный The Saem Touch On Body Water Mint Body Lotion 300мл

Артикул: 227493
Лосьон для тела мятный The Saem Touch On Body Water Mint Body Lotion 300мл
850 руб. 
1 130 руб. 

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Артикул: 227493
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Активные компонентыэкстракт мяты перечной
КоллекцияThe Saem Touch On Body
Объем, мл300 мл
Применениенаносите лосьон на чистую кожу, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средствалосьон для тела
Эффект от использованиятонизирующий, стимулирующий, регенерирующий
Мятный лосьон для тела освежает кожу, действует тонизирующее, стимулирует регенерацию клеток, снимает раздражение


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Самовывоз невозможен
Лосьон для тела мятный The Saem Touch On Body Water Mint Body Lotion 300мл - по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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