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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие бальзамы Deoproce Крем для лица очищающий с экстрактом граната Premium Deoproce Clean & Deep Pomegranate Cleansing Cream 300g

Крем для лица очищающий с экстрактом граната Premium Deoproce Clean & Deep Pomegranate Cleansing Cream 300g

Артикул: 224372
Крем для лица очищающий с экстрактом граната Premium Deoproce Clean & Deep Pomegranate Cleansing Cream 300g
610 руб. 
820 руб. 

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Артикул: 224372
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт граната
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Premium Clean & Deep Pomegranate Cleansing Cream
Объем, мл300 г
Применениенанести на кожу лица, аккуратно помассировать, затем удалить остстки средства салфеткой
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствакрем для лица
Эффект от использованияочищающий, омолаживающий
Нежная текстура и легкое скольжение делают этот крем необычайно приятным в использовании. Крем предназначен для очищения кожи от макияжа, а также повседневных загрязнений и продуктов жизнедеятельности кожи (пот, жир, отмершие клетки). Экстракт граната – компонент для мощного омолаживания кожи: стимулирует выработку коллагена и регенерацию кожного поверхностного слоя, подавляет агрессивное воздействие свободных радикалов и процессы окисления, благодаря чему замедляются процессы старения, кожа вновь обретает гладкость и эластичность. Благодаря высокому содержанию фруктовых кислот, гранат естественным образом возрождает и омолаживает кожу, а также осветляет пигментные пятна, веснушки.


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Самовывоз невозможен
Крем для лица очищающий с экстрактом граната Premium Deoproce Clean & Deep Pomegranate Cleansing Cream 300g - по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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