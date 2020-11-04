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Главная Товары для красоты и здоровья Одежда и пояса для похудения Bradex Пояс для похудения Bradex Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый)

Пояс для похудения Bradex Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый)

Артикул: 98235
  • Пояс для похудения Bradex Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый) - фото 1
Пояс для похудения Bradex Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый) - фото 1
410 руб. 
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Артикул: 98235
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараПояс для похудения
Материалнейлон, неопрен, полиэстер
РазмерXXXXL
Цветжёлтый

Пояс для похудения "ХОТ ШЕЙПЕРС" работает за счет усиления потоотделения и предназначен для активного снижения веса, моделирования тела, уменьшения объёма талии, улучшения самочувствия и осанки. Им могут пользоваться как мужчины, так и женщины. Эластичный бесшовный пояс быстро подтягивает животик и бока, поддерживает мышцы спины, не виден под облегающей одеждой. Наденьте пояс на область талии. Расправьте складки на поясе, подтяните изделие по фигуре так, чтобы Вам было комфортно. Носите пояс каждый день столько, сколько сочтёте нужным, либо одевайте на ночь. Эффективность пояса многократно возрастёт, если во время ношения Вы будете активно двигаться или заниматься спортом.

Материал: 70% неопрена, 15% нейлона, 15% полиэстера



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Пояс для похудения Bradex Хот Шейперс, размер XXXXL (жёлтый) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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