Функция определения Висцерального Жира. Этот жир еще называют брюшным жиром. Он находится вокруг наших внутренних органов и защищает их от механических воздействий. Но его количество должно быть строго определено. Иначе это грозит в развитие болезней сердечно-сосудистой системы и диабет второй степени. При большом его количестве происходит сдавливание органов, что препятствует их правильному функционированию. Будьте внимательны за своим здоровьем, ведь висцераный жир в отличие от подкожного плохо выводится из организма.

Функция определения Процентного Содержания Жира в организме. Позволяет с вероятной долей указать процентную долю жира в теле человека. Его количество должно быть на определенном уровне. Большое содержание жира в организме - это лишний вес и полнота, различные заболевания. Но и малое содержание жира приводит к таким болезням, как дистрофия и анорексия. Поэтому должен быть определенный баланс, ведь жировые клетки дают дополнительную энергию нашему организму для усиленной физической деятельности.

Функция определения Состояния Организма. Условный показатель, который выводится на основе других данных измерений. В зависимости от количества физических нагрузок и от состояния мышечной и жировой массы нашего организма, можно разделить людей несколько групп - от "дистрофик" до "очень жирный". Затем присвоить каждому свой показатель-цифру. Соответственно в середине находится число, указывающее на нормальное состояние тела человека.

Монитор состава тела, весы Omron BF-508 (HBF-508-E) в составе напольной платформы и выносного блока с дисплеем

Комплект элементов питания

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Видеообзор на Монитор состава тела Omron Bf-508

это многофункциональный прибор, разработанный на основе последних исследований и современных технологий.Прибор измеряет все тело полностью с помощью 4-х сенсорной технологии, использующей ладони и стопы. Во время измерения через организм пропускается очень слабый электрический ток, абсолютно безвредный для человека и не ощущающийся во время процедуры, который позволяет определить количество жировой ткани в организме. Таким образом, Omron BF-508 измеряют все тело полностью во избежании влияния колебаний. Прибор хранит в памяти данные пользователя (рост, возраст) и использует их при расчете результатов. Для удобства существует гостевой режим и режим "Просто вес".Omron BF-508 измеряет процент содержания жира в организме. Во время диеты или похудания может теряться мышечная и костная масса, а жировая ткань оставаться без изменений. Важно следить за тем, чтобы процент содержания жира уменьшался. Omron BF-508 позволяет отслеживать изменения процента жира в организме. Для более точного и удобного считывания результатов Omron BF-508 разделяет уровень жира и индекс массы тела по 12 уровням от "низкого" до "очень высокого". Так же определяется уровень висцерального (внутреннего) жира, окружающего внутренние органы, по 9 уровням.Если вам в данный момент не нужно измерение всех параметров организма, можно воспользоваться функцией "Быстрое измерение" и измерить только вес. Omron BF-508 наделен только самыми необходимыми функциями. Он станет вашим надежным помощником в борьбе в лишним весом, поможет отследить изменения в организме, поддержать физическую форму. К прибору легко привыкнуть, им просто управлять и удобно хранить. В комплекте подробная инструкция на русском языке. По окончании измерения выносной блок компактно убирается в корпус прибора. Работает от 4 пальчиковых батареек.