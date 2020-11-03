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Жилет Страховочный Детский С Подголовником Радуга Р 40/42 (25-30Кг)

Артикул: 50703
Жилет страховочный детский с подголовником Радуга р.40/42 (25-30кг)
470 руб. 
730 руб. 
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Артикул: 50703
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка30 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер40/42
Свистокесть
Цветсиний/оранжевый

Жилет страховочный SM Радуга 40/42 (синий/оранжевый), детский предназначен для детей от 6 до 10 лет. Необходим во время прогулок по рекам и озерам. Способен удержать ребенка на плаву до оказания помощи. Выполнен из качественного полиэстера, имеет объемный подголовник, способный защитить верхние дыхательные пути ребенка от воды. Яркая расцветка и светоотражающие элементы делают жилет заметным на расстоянии и в темноте.

Особенности:

  • В качестве материала использован качественный полиэстер;
  • Наполнитель - полиэтилен высокого давления;
  • Обработан водоотталкивающей пропиткой;
  • Надежная застежка-молния;
  • Подгонка в размер с помощью ремней;
  • Паховый ремень для лучшей фиксации;
  • На карманах имеется застежка-молния;
  • Наличие светоотражающих элементов делают жилет заметным в темноте.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Радуга 40/42 (синий/оранжевый), детский;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Детский С Подголовником Радуга Р 40/42 (25-30Кг) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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