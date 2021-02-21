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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Гелевые ручки Pentel Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.)

Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.)

Артикул: 310254
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  • Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото 1
  • Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото 2
  • Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото 3
  • Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото 4
  • Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото 5
Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото 1
Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото 2
Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото 3
Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото 4
Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото 5
760 руб. 
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Артикул: 310254
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендPentel
Тип товараРучки гелевые



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Ручка гелевая PENTEL (Япония) Energel, ЧЕРНАЯ, корпус черный, узел 0,7мм, линия 0,35мм, (12 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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