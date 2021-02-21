228052, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ОСТРОВ СОКРОВИЩ, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм

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|Бренд
|Остров Сокровищ
|Тип товара
В организациях, где документация является основным рабочим материалом, папки являются незаменимым атрибутом, т.к. деловые бумаги требуют аккуратного обращения, транспортировки, хранения. Помимо офиса папки на резинках широко используются школьниками и студентами для хранения личных документов, учебных материалов.
Папка на резинках формата А4 из экологически чистого полипропилена плотностью 500 мкм с полноцветной печатью. Клапаны надежно удерживают документы внутри, не позволяя им выпасть и потеряться, а благодаря надежным резинкам из такой папки не исчезнет не один листок. Резинки сохраняют качество после огромного количества растяжений и позволяют за несколько секунд достать, уложить нужный документ. Папка способна вмещать до 300 листов стандартной плотности, что делает ее универсальной как для транспортировки, так и долгосрочного хранения документов.
Наш интернет-магазин предлагает купить папку на резинках ОСТРОВ СОКРОВИЩ по доступной цене.
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