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Наручные часы Casio A1000MCG-9EF

Артикул: 308175
Наручные часы Casio A1000MCG-9EF
15 290 руб. 

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Артикул: 308175
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1&nbsp;275 руб./месяц 
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядDigital
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временицифровое
Цифрыарабские
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, будильник, индикация даты и дня недели, календарь
Прочееразмеры 38x39.60x7.30 мм
Форма корпусапрямоугольные
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатацветной
Кварцевые часы. Формат 12/24 часа. Секундомер. Будильник. Отображение даты: вечный календарь, число, день недели. Подсветка дисплея.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Casio A1000MCG-9EF - стоимость товара 15290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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