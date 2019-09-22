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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Mizon Питательный сырный крем для лица Mizon Cheese Repair Cream

Питательный сырный крем для лица Mizon Cheese Repair Cream

(1)
Артикул: 228496
  • Питательный сырный крем для лица Mizon Cheese Repair Cream - фото 1
  • Питательный сырный крем для лица Mizon Cheese Repair Cream - фото 2
  • Питательный сырный крем для лица Mizon Cheese Repair Cream - фото 3
Питательный сырный крем для лица Mizon Cheese Repair Cream - фото 1
Питательный сырный крем для лица Mizon Cheese Repair Cream - фото 2
Питательный сырный крем для лица Mizon Cheese Repair Cream - фото 3
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228496
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БрендMizon
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, чувствительная
Эффект от использованиявосстанавливающий, выравнивающий, защитный, питательный, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияMizon Cheese Repair Cream
Применениеизвлеките немного крема из баночки и нанесите на очищенную кожу. Распределите средство по лицу и мягко втирайте до полного впитывания. Используйте продукт один-два раза в день
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентымолочнокислые бактерии, экстракт какао, масло ши, комплекс целебных растений
Mizon Cheese Repair Cream — это питательный крем с сырными ферментами. Он интенсивно насыщает кожу полезными компонентами, бережно ухаживает за ней и защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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22.09.2019
Достоинства:
Прекрасный крем с очень приятным запахом. Думала будет пахнуть сыром, нет, что-то очень нежное и приятное. Мне нужен был такой питательный крем. Кожа возрастная, довольно капризная и сухая. Текстура средней плотности. Впитывается довольно быстро, поэтому крем, потом макияж и все отлично. Богатейший состав. Где-то через месяц заметила, что кожа светлеет, становится упругой и живой. Налицо положительный эффект. Буду брать еще!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую

Самовывоз невозможен
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