Защитная эмульсия для кожи лица Mizon Intensive Skin Barrier Emulsion

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Высокоэффективная эмульсия для лица, направленная на восстановление клеток кожи и улучшение ее состояния. Особенно средство оценят обладательницы поврежденной, увядающей и тусклой кожи. Благодаря своей эффективной формуле, средство проникает в глубокие слои кожи, выравнивая и разглаживая ее, предотвращая появление морщинок и ликвидируя ощущение сухости и стянутости кожи. Средство обладает легкой гелевой текстурой, не оставляет ощущение липкости, жирности или какого-либо дискомфорта на коже.

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