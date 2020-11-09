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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания увлажняющая The Saem Mineral Homme Black Cleansing Foam 150мл

Пенка для умывания увлажняющая The Saem Mineral Homme Black Cleansing Foam 150мл

Артикул: 227633
  • Пенка для умывания увлажняющая The Saem Mineral Homme Black Cleansing Foam 150мл - фото 1
  • Пенка для умывания увлажняющая The Saem Mineral Homme Black Cleansing Foam 150мл - фото 2
Пенка для умывания увлажняющая The Saem Mineral Homme Black Cleansing Foam 150мл - фото 1
Пенка для умывания увлажняющая The Saem Mineral Homme Black Cleansing Foam 150мл - фото 2
1 020 руб. 
1 360 руб. 

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920 руб. 

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Артикул: 227633
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem Mineral Homme Black Cleansing Foam
Применениевспенить небольшое количество средства в ладонях, нанести на влажную кожу лица массирующими движениями, затем смыть
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез парабенов
Активные компонентычерные минералы
Очищающая пенка для умывания. Повышает здоровое сияние и жизненную силу кожи, содержит мощные увлажняющие компоненты для восстановления барьера влажности кожи, содержит мощные антиоксиданты, защищает кожу от внешних стрессов, преждевременного старения и морщин. Улучшает функциональное питание, благодаря сертифицированным лекарственным препаратам.


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Самовывоз невозможен
Пенка для умывания увлажняющая The Saem Mineral Homme Black Cleansing Foam 150мл - стоимость товара 1020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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