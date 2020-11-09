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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз The Saem Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Eye Cream 30мл

Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Eye Cream 30мл

Артикул: 227415
  • Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Eye Cream 30мл - фото 1
  • Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Eye Cream 30мл - фото 2
Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Eye Cream 30мл - фото 1
Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Eye Cream 30мл - фото 2
2 210 руб. 
2 950 руб. 

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Артикул: 227415
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованиязаживляющий, успокаивающий, разглаживающий, противоотечный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Waratah Eye Cream
Применениеочистив кожу век, нанести крем легкими похлопывающими движениями кончика пальца
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Активные компонентыэкстракт цветка Телопеи, аденозин, ниацинамид, масло виноградных косточек
Крем для нежной и чувствительной кожи век на основе цветка Телопеи. Выращивают его как декоративное растение в садах Австралии. Размеры взрослого цветка может достигать 4 метров, но не только в этом его особенность. Содержание витаминов, микроэлементов и других полезных веществ обеспечивает самую эффективную заботу о коже век. Экстракт Телопеи способствует глубокому питанию, насыщает влагой и витаминами клетки, заживляет и успокаивает чувствительную, склонную к раздражениям кожу, разглаживает мелкие морщинки, восстанавливает клетки, препятствует их старению.


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Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Eye Cream 30мл - этот товар вы можете купить по цене 2210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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