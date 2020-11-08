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Набор уходовый антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Skin Care Special 2 Set

Артикул: 224804
Набор уходовый антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Skin Care Special 2 Set
6 050 руб. 
8 070 руб. 

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Артикул: 224804
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараНаборы для ухода за лицом
Тип средстванабор для ухода за лицом
Тип коживозрастной
Эффект от использованияобновляющий, восстанавливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Cell Renew Bio Skin Care Special
Применениесмочить тонером ватный диск и протереть им кожу лица сразу после умывания. Нанести эмульсию на очищенную и тонизированную кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150+150+30 мл
Активные компонентыстволовые клетки растений, минеральная вода, ниацинамид (витамин B3), аденозин
Состав наборатонер, эмульсия, крем
Уникальная разработка компании The Saem Cell Renew Bio помогает вернуть свежий, сияющий и здоровый вид кожи. Серия средств этой линии способствует обновлению и восстановлению клеток кожи, стимулируют синтез собственного коллагена и эластина, что положительно сказывается на внешнем виде кожи – она заметно подтягивается, становится эластичной и упругой, увлажненной, без шелушений и покраснений.


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Набор уходовый антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Skin Care Special 2 Set – стоимость товара 6050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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