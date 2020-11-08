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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная с экстрактом алоэ (саше) Anskin Aloe Modeling Mask, Refill 25гр

Маска альгинатная с экстрактом алоэ (саше) Anskin Aloe Modeling Mask, Refill 25гр

Артикул: 224604
Маска альгинатная с экстрактом алоэ (саше) Anskin Aloe Modeling Mask, Refill 25гр
70 руб. 
90 руб. 
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Артикул: 224604
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип коживсе типы
Эффект от использованияуспокаивающий, противовоспалительный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Aloe Modeling Mask
Применениенанесите на кожу крем, эссенцию или сыворотку и дождитесь, пока средство полностью впитается. Разведите порошкообразную основу маски с водой или активатором в пропорции 10:8, тщательно перемешайте и сразу же покройте получившейся массой лицо, оставив открытыми область вокруг глаз и ноздри. Через 20-25 минут одним движением снизу вверх снимите образовавшуюся корочку
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25 г
Не содержитбез парабенов
Активные компонентыэкстракт Алоэ Вера
Купите Анскин Маска альгинатная с экстрактом алоэ успокаивающая Aloe Modeling Mask, оставьте отзыв об этом продукте на нашем сайте и получите скидку на следующую покупку. Маска обладает интенсивным успокаивающим, противовоспалительным и увлажняющим действием. Оказывая глубокое воздействие на внутренние слои кожи, маска эффективно борется с первыми признаками старения, наполняет кожу питательными элементами и выравнивает ее текстуру.


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Маска альгинатная с экстрактом алоэ (саше) Anskin Aloe Modeling Mask, Refill 25гр - купить по цене 70 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
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