8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пилинги для лица Deoproce Гель-скатка с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Peeling Gel 170гр

Гель-скатка с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Peeling Gel 170гр

Артикул: 224170
  • Гель-скатка с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Peeling Gel 170гр - фото 1
  • Гель-скатка с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Peeling Gel 170гр - фото 2
Гель-скатка с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Peeling Gel 170гр - фото 1
Гель-скатка с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Peeling Gel 170гр - фото 2
610 руб. 
820 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

560 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224170
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараПилинги и скрабы для лица
Тип средствапилинг для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
КоллекцияDeoproce Horse Oil Hyalurone Peeling Gel
Применениепилинг нанести на сухую кожу, помассировать до появления катышков, смочить, еще раз помассировать и умыться
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл170 г
Активные компонентылошадиное масло, гиалуроновая кислота
Пилинг обеспечит мягкое и эффективное очищение кожи. Он бережно удаляет ороговевшие клетки, восстанавливает кожу, насыщает ее питательными веществами и кислородом, предотвращает появление сухости, избавляет от шелушений, делает кожу идеально чистой, свежей и здоровой. Средство прекрасно справляется с шелушениями, идеально выравнивает тон, обеспечивает легкий массажный эффект, повышает тонус и сохраняет упругость


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Гель-скатка с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Peeling Gel 170гр - по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...