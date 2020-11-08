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Бальзам для губ персик Baviphat Peach Soft Lip Balm 6гр

Артикул: 224045
  • Бальзам для губ персик Baviphat Peach Soft Lip Balm 6гр - фото 1
  • Бальзам для губ персик Baviphat Peach Soft Lip Balm 6гр - фото 2
Бальзам для губ персик Baviphat Peach Soft Lip Balm 6гр - фото 1
Бальзам для губ персик Baviphat Peach Soft Lip Balm 6гр - фото 2
450 руб. 
600 руб. 

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410 руб. 

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Артикул: 224045
В наличии
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БрендBaviphat
Тип товараСредства для ухода за губами
Тип средствабальзам для губ
Эффект от использованияувалажняющий, смягчающий, питающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBaviphat Peach Soft Lip Balm
Применениенаносите бальзам тонким слоем на кожу губ 2-3 раза в день
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл6 г
Активные компонентывитамины, масло ши, спелые фрукты, экстракт персика
Увлажняющий, смягчающий и питающий кожу бальзам для губ Peach Soft Lip Balm. Бальзам содержит масло ши, эффективно увлажняющее губы, питающее и придающее им мягкость, витамины А, С и Е, смягчающие, восстанавливающие сухую, потрескавшуюся кожу губ и способствующие скорейшему заживлению. В состав бальзама также входит экстракт персика, смягчающий, восстанавливающий кожу губ и способствующий скорейшему заживлению трещинок и повреждений. Объем: 6гр Бальзам с ароматом сладкого персика придает губам гладкий, привлекательный вид и влажный блеск.


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Бальзам для губ персик Baviphat Peach Soft Lip Balm 6гр - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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