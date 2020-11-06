Виниловая пластинка Pantera, Reinventing The Steel (0081227974329)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227974329
|Исполнитель
|Pantera
|Альбом (сингл)
|REINVENTING THE STEEL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Возрастное ограничение
|16+
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|27.07.2012
|A1
|Hellbound
|2:40
|A2
|Goddamn Electric
|4:56
|A3
|Yesterday Don't Mean Shit
|4:19
|A4
|You've Got To Belong To It
|4:13
|A5
|Revolution Is My Name
|5:18
|B1
|Death Rattle
|3:17
|B2
|We'll Grind That Axe For A Long Time
|3:44
|B3
|Uplift
|3:45
|B4
|It Makes Them Disappear
|6:21
|B5
|I'll Cast A Shadow
|5:22
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