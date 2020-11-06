Виниловая пластинка Deftones, Covers (0093624958291)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624958291
|Исполнитель
|Deftones
|Альбом (сингл)
|COVERS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|A1
|Drive
|4:51
|A2
|Caress
|3:34
|A3
|Please Please Please Let Me Get What I Want
|2:01
|A4
|No Ordinary Love
|5:34
|A5
|Savory
|4:35
|A6
|Do You Believe
|3:29
|B1
|Simple Man
|6:19
|B2
|Ghosts
|4:28
|B3
|The Chauffeur
|5:21
|B4
|If Only Tonight We Could Sleep (Live)
|5:07
|B5
|Sleep Walk
|2:30
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