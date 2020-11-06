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Виниловая пластинка Deftones, Covers (0093624958291)

Артикул: 98729
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Виниловая Пластинка Deftones Covers
1 430 руб. 
1 880 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98729
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция DEFTONES
filter_noneТовар входит в коллекцию DEFTONES
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624958291
ИсполнительDeftones
Альбом (сингл)COVERS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music

Track List

A1Drive4:51
A2Caress3:34
A3Please Please Please Let Me Get What I Want2:01
A4No Ordinary Love5:34
A5Savory4:35
A6Do You Believe3:29
B1Simple Man6:19
B2Ghosts4:28
B3The Chauffeur5:21
B4If Only Tonight We Could Sleep (Live)5:07
B5Sleep Walk2:30


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Виниловая пластинка Deftones, Covers (0093624958291) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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